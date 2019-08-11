Завод по производству биотоплива горит в Бразилии

В бразильском городе Нова-Индепенденсия, расположенном в юго-восточном штате Сан-Паулу, произошел взрыв крупного резервуара с этанолом, приведший к серьезному пожару.

По данным местных СМИ, пылающее хранилище этанола содержит около 30 тысяч тонн топлива. Прибывшие на место происшествия пожарные пытаются локализовать возгорание и не дать огню перекинуться на другие расположенные рядом объекты, сообщает ТАСС. Из-за отсутствия специальной пены тушение горящего резервуара не представляется возможным. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, причины случившегося выясняются.