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Завод по производству биотоплива горит в Бразилии 

Вести.Ru + ещё 4 48 минут назад
Фото: www.vesti.ru
В бразильском городе Нова-Индепенденсия, расположенном в юго-восточном штате Сан-Паулу, произошел взрыв крупного резервуара с этанолом, приведший к серьезному пожару.
По данным местных СМИ, пылающее хранилище этанола содержит около 30 тысяч тонн топлива. Прибывшие на место происшествия пожарные пытаются локализовать возгорание и не дать огню перекинуться на другие расположенные рядом объекты, сообщает ТАСС. Из-за отсутствия специальной пены тушение горящего резервуара не представляется возможным. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, причины случившегося выясняются.
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Катастрофы , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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