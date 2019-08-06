Взрыв под Ачинском: люди бежали с женщинами и детьми на руках

Взрыв на арсенале. В Ачинском районе Красноярского края продолжают гореть склады боеприпасов. В соседних населенных пунктах проводится эвакуация местных жителей. Девять человек уже пострадали, в том числе ребенок, но ранения у всех неопасные, сообщает корреспондент «МИР 24» Анна Деркач

Грохот в Ачинском районе взбудоражил весь Красноярский край. Над горизонтом то массивные облака дыма, то красочные фейерверки. Только ленивый издалека не снял апокалиптические кадры на мобильный телефон. Между тем в деревнях у самой военной части паника.

Люди просто бежали. Подальше от взрывов. Несли на руках женщин и детей. Без вещей. Времени на сборы не было. Кто-то успел прихватить с собой корову. Уезжали, на чем была возможность. На дорогах в центр сразу возникли заторы.

Деревня Каменка ближе всех к месту пожара. Дома, по словам очевидцев, серьезно побило снарядами. И взрывы все не прекращаются. В зону бедствия стянуты все оперативные службы.

Людей эвакуируют в радиусе 15 километров от эпицентра взрывов. В нее попадают несколько поселков вокруг военной базы и часть города Ачинск.

По словам мэра Ачинска Илайя Ахметова, в настоящее время готовится эвакуация части города, но какое расстояние будет охвачено, пока неизвестно.

В зоне возможного попадания снарядов проживает 16 тысяч человек. От одного из осколков едва не пострадала наша съемочная группа.

Для тушения пожара на военной базе власти готовят авиацию. Пока же на помощь пришла погода. В районе Ачинска прошел слабый дождь, смешанный с пеплом и гарью.

Вдоль трассы дежурят медики. За помощью обратились несколько раненых. Правда, нужны здесь и психологи. У кого-то в районе взрывов остались дети.

Эвакуировать население будут до утра. Власти уже подготовили 10 пунктов временного размещения. Шесть тысяч человек отправят в соседние поселки, а еще 10 тысяч — в Красноярск.

На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации. А МЧС открыло «горячую линию». Ее телефон: +7 391 275-16-41.

Ранее сообщалось, что девятым пострадавшим стал один из пожарных, который находится в приемном покое в состоянии средней тяжести. Он получил травму от взрывной волны.