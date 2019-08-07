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Миллиард: сколько потеряли в Ачинске 

Рамблер + ещё 218 8 минут назад
Военные эксперты оценили размер ущерба от взрыва боеприпасов на складе в Ачинске примерно в миллиард рублей. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, в такую сумму обойдется новая партия снарядов, которую потребуется закупить вместо уничтоженной пожаром.
Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал изданию, что пожар и взрыв уничтожили около 40 тысяч 125-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним.
Хлопотов отметил, что сейчас информация о стоимости боеприпасов закрыта, но несколько лет назад один танковый снаряд стоил примерно десять тысяч рублей, а артиллерийский снаряд — гораздо дороже.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский добавил, что все утраченные снаряды были изготовлены еще в советское время.
Экс-начальник вооружения ВС РФ, генерал-полковник Анатолий Ситнов отметил, что восстановительные работы на месте склада будут проходить в течение нескольких лет.
«Для начала следует собрать и вывести всё, что взорвалось и получило повреждения. Потом придется заново строить хранилища, дороги и системы обеспечения. Строительство арсеналов потребует существенных финансовых затрат», — подчеркнул он.
Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края начался 5 августа в ходе погрузочно-разгрузочных работ. Снаряды начали взрываться, один человек погиб, осколки ранили еще нескольких и повредили здания в близлежащих населенных пунктах. В Минобороны причиной пожара назвали человеческий фактор.
Более 16 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.
Комментарии13
Катастрофы , Видео , Происшествия , Алексей Хлопотов , Анатолий Ситнов , Виктор Мураховский , Министерство обороны , газета "Известия" , Журнал "Арсенал отечества" , Ачинск
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