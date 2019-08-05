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Десятки дач на островах под Хабаровском затопило 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Владимир Смирнов/РИА «Новости»
Десятки дач на островах, находящихся под Хабаровском, были затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур до 443 сантиметров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Как отмечается, повышение уровня воды в реке продолжается, что и привело к подтоплению островов.
"Десятки дач оказались во власти воды", — говорится в сообщении ГУ МЧС.
Уточняется, что в ближайшие дни уровень поднимется еще на 40-45 сантиметров.
На настоящий момент в данном регионе работают оперативные группы регионального главка МЧС, а также пожарно-спасательная часть.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Тулуне опустился ниже критической отметки.
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Катастрофы , МЧС , Хабаровск
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