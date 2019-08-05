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Ворота дамбы в Хабаровске засыпят на время паводка 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Ворота дамбы в Хабаровске засыпят на время паводка на Амуре, чтобы избежать подтопления городских кварталов, работы планируется завершить к среде, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что экстренное решение о необходимости засыпать ворота дамбы принято в минувшие выходные на заседании комиссии по ЧС.
Уровень Амура к четвергу может подняться выше шести метров, что является опасным для Хабаровска — вода может зайти в город и подтопить жилые дома в низких местах улиц Пионерская, Ремесленная, переулка Спортивный.
На утро понедельника он составляет 4,4 метра.
"Ширина сооружения составит шесть метров, длина — 130 метров. Дамба будет перекрывать 10-метровый уровень. Для этого только на дно уложат свыше 10 тысяч тонн песка. Работы необходимо завершить уже к 7 августа, когда начнет подходить основная волна паводка", — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства края Валерия Немытова.
По данным местных властей, основные работы выполнит Хабаровский речной торговый порт. На дно Амура уложат фундамент из песка до уровня воды, на него сланец с суглинком. Кроме того, в расчетных местах установят откачивающие насосы. После паводка дамбу демонтируют.
Сообщается, что пока для Хабаровска сохраняются предыдущий прогноз уровней воды у города в 580-630 сантиметров. ​ Опасения вызывают объемы воды, поступающей в Амур из его притока китайской реки Сунгари. Сейчас в приграничных районах Китая также идут дожди, реки выходят из берегов.
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Катастрофы , Хабаровск
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