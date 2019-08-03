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В результате землетрясения в Индонезии погиб человек 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: EPA
В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
По данным газеты, погибший проживал в округе Лебак.
В результате землетрясения были разрушены 113 зданий в провинциях Бантен и Западная Ява.
Спустя два часа после землетрясения власти объявили экстренное предупреждение о цунами.
Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения в Индонезии располагался в 249 километрах к юго-западу от города Тангеранг на глубине 49 км.
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Катастрофы , Индонезия
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