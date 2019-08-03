В результате землетрясения в Индонезии погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.

По данным газеты, погибший проживал в округе Лебак.

В результате землетрясения были разрушены 113 зданий в провинциях Бантен и Западная Ява.

Спустя два часа после землетрясения власти объявили экстренное предупреждение о цунами.

Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения в Индонезии располагался в 249 километрах к юго-западу от города Тангеранг на глубине 49 км.