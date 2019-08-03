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В штате Мехико почти 1,8 тысячи человек эвакуированы из-за утечки газа 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
В пятницу, 2 августа, в муниципалитете Некстлальпан в штате Мехико местные власти при поддержке военнослужащих провели массовую эвакуацию жителей в связи с утечкой газа. Об этом сообщает министерство обороны Мексики.
В районе утечки военные выставили оцепление, чтобы не допустить туда гражданских лиц. Как уточняется, утечка газа произошла в тысяче метров от жилого района. Из близлежащих домов были эвакуированы порядка 1,8 тысячи человек, передает ТАСС.
По официальной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Причиной случившегося называют нелегальную врезку в газопровод, который принадлежит государственной нефтегазовой компании Pemex. Ожидается, что ликвидацию аварии завершат в течение ближайших суток.
В январе текущего года взрыв прогремел в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод Pemex. В момент ЧП там находились несколько сотен людей. Из них порядка 70 человек погибли на месте, еще 60 скончались позднее в больницах от полученных ожогов и травм.
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Катастрофы , ИТАР-ТАСС , Мехико
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