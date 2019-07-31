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Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Об этом в среду, 31 июля, сообщил ТАСС источник в следственных органах.
По словам собеседника агентства, расследование по делу будет продолжаться еще около полутора лет из-за необходимости провести большой комплекс летных и авиационно-технических экспертиз.
«Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов», — подчеркнул он.
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Катастрофы , Происшествия , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
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