Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17

Немецкий частный детектив собирался предоставить имеющиеся у него данные о крушении малазийского «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году, но следственная группа ему отказала. Он был готов передать документы на особых условиях из соображений безопасности, потому что ему угрожали. В самой группе ему не ответили, зато голландская прокуратура пояснила, что считает такие условия неприемлемыми.

Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА «Новости», что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне. На эту инициативу ему ответили отказом.

Реш настаивал на публичной передаче данных, поскольку ему угрожали и он опасается за свою жизнь.

Но голландская прокуратура отказалась сотрудничать на таких условиях. В итоге детектив разместил открытое письмо к ССГ и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka.

В нем он утверждает, что в числе доказательств готов предоставить сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и пунктов службы управления воздушным движением («вышек») украинской армии и ополченцев, телефонные переговоры украинских военных, записи «вышек» после информации о крушении, аудиозаписи в том числе спецслужб о соответствующих военных событиях со стороны ополченцев и украинцев на протяжении нескольких недель до и после крушения, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.

Также он собирается предоставить аудиозаписи спецслужб и военных о состоявшемся 17 июля 2014 года полете самолета президента России Владимира Путина — в этот день глава государства возвращался из Бразилии в Москву — до и после крушения.

Среди сведений, которые детектив готов предоставить ССГ, также имеются имя информатора, которому было выплачено крупное вознаграждение, наименование «учреждения», где работал информатор, раскрытие оценок информации со стороны других важных носителей, предположительно, уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей, а также письменные заметки спецслужб об инциденте.

Более того, по словам Реша, он может передать и дополнительные документы, которые здесь не были упомянуты из соображений безопасности.

Он подчеркнул, что все эти данные не включены в ранее опубликованную доказательную базу.

Реш уточнил, что готов передать все эти сведения следователям только в присутствии представителей международных СМИ.

В ССГ пока не отреагировали на письмо немецкого детектива. При этом он получил ответ из прокуратуры Нидерландов, подписанный прокурором Энном ван Дореном. В прокуратуре отметили, что в ССГ «всегда заинтересованы в материалах, которые могут способствовать расследованию».

При этом выдвинутые Решем условия там назвали очень необычными, способными нанести вред расследованию, если доказательства будут рассматривать СМИ и другие лица до их изучения. В этой связи «в ССГ не могут ответить на запрос» Реша, указали в ответе ведомства.

Решу как гражданину ФРГ рекомендовано обратиться в немецкую прокуратуру, а в случае, если он все же хочет направить материалы в ССГ, голландская прокуратура предлагает ему воспользоваться соответствующей онлайн-формой на сайте группы.

Согласно информации, размещенной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш вел расследование крушения МН17 с 2014 года. В середине 2015 года к детективу обратился информатор, о свидетельствах которого и идет речь в списке документов.

Примерно год спустя немецкая прокуратура привлекла Реша к расследованию уголовного дела «о военном преступлении» в качестве свидетеля. Швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла банковскую ячейку Реша, где, как он утверждает, хранились важные документы. Их ему до сих пор не вернули.

Не только он занимается отдельным от ССГ расследованием нашумевшего дела о разбившемся над Донбассом «Боинге».

Макс фон дер Верфф также ведет независимое изучение этого дела и недавно опубликовал на YouTube 28-минутный документальный фильм о нем. В киноленте официальный представитель малайзийской стороны полковник Мохамад Сакри рассказал, что черными ящиками упавшего лайнера пытались завладеть США и Украина.

По словам военного, малайзийской стороне пришлось проводить секретную операцию, чтобы получить бортовые самописцы.

Как рассказал Сакри, чтобы попасть на место крушения первыми, нужно было под прикрытием ехать в Донбасс и договариваться с ополченцами. После этого к нему за самописцами якобы приходили агенты ФБР и киевские власти.

Интервью режиссеру также дал и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. По его словам, ССГ просто игнорирует его страну и ее данные.

«Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нес ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение», — заявил он.