У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизической службы РАН".

"Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло в акватории Кроноцкого залива в ночь с воскресенья на понедельник. Его эпицентр находился на глубине 52,4 километра примерно в 160 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что энергетический класс сейсмического события составил 11,6.

По предварительным данным, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.