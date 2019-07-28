В Приамурье предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводка

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предлагает обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве России , чтобы ввести в регионе режима ЧС федерального уровня. Об этом информирует ТАСС.

Венглинский пояснил это решение тем, что размер ущерба в области «уже прогнозно в результате ЧС превысил 500 млн рублей, значительные финансовые затраты на ликвидацию последствий».

Ранее стало известно, что из сёл Мазановского района Амурской области были эвакуированы более 1100 человек.

25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.