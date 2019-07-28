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Вода снова хлынула в иркутский Тулун 

Вести.Ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: Instagran/fotoizrossi
Город Тулун в Иркутской области вновь подтоплен из-за сильных ливней. За прошедшие сутки там выпала почти месячная норма осадков — 104 миллиметра.
Река Ия вышла из берегов. Дома и участки в Нижнеудинске и Тулуне подтоплены, передает РИА Новости. Выше критической отметки поднялась и вода в реке Большая Белая, из-за чего в опасности оказалось село Инга Черемховского района.
Сильные осадки не утихнут и в следующую ночь. Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды производит замеры уровня воды в реках Ока, Ия, Белая, Бирюса, Уда и малых реках южного Прибайкалья каждые два часа. В случае необходимости будет проведена эвакуация населения.
В конце июня в Иркутской области произошло сильное наводнение, жертвами которого стали 25 человек. Еще семеро без вести пропали. Под водой оказались 107 населенных пунктов (11 тысяч домов), 49 участков дорог, 22 моста. Пострадали порядка 39 тысяч человек. Самый большой материальный ущерб потерпели Тулун и Нижнеудинск.
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Катастрофы , Наводнение , РИА Новости , Иркутская Область , Тулун
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