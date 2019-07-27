В Приамурье начали сбор помощи для пострадавших от паводка

Сбор вещей для пострадавших от паводка жителей Амурской области организован в Благовещенске , сообщила в субботу журналистам пресс-служба администрации города.

В Приамурье эвакуируют людей из нескольких сел в Селемджинском и Мазановском районах, которые достигла волна паводка. В пунктах временного размещения их обеспечивают горячим питанием и предметами первой необходимости.

"С 27 июля по 1 августа на базе Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения "Доброта" (ул. Рабочая, 95) будет работать пункт приема помощи для жителей Селемджинского и Мазановского районов", — говорится в сообщении. В центре ждут постельное белье, полотенца, спальные принадлежности, детскую и взрослую одежду и обувь (новую или в хорошем состоянии), а также предметы личной гигиены. Для подготовки детей к школе нужны ранцы, канцелярские принадлежности, тетради, дневники. Все собранные вещи 2 августа передадут в пострадавшие районы.

Сбор помощи начали также в административных районных центрах. Так, в аккаунте администрации Селемджинского района в Instagram местных жителей просят оказать помощь пострадавшим чистым постельным бельем и полотенцами. Пункт сбора открыт в администрации Февральска.

К жителям Сковородинского района с просьбой о помощи пострадавшим обратился в своем аккаунте в Instagram глава Сковородинского района Алексей Прохоров . Пункт сбора открыт в районной администрации в городе Сковородине. Жителей также просят помочь чистым постельным бельем и полотенцами.