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В Приамурье начали сбор помощи для пострадавших от паводка 

ТАСС + ещё 48 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сбор вещей для пострадавших от паводка жителей Амурской области организован в Благовещенске, сообщила в субботу журналистам пресс-служба администрации города.
В Приамурье эвакуируют людей из нескольких сел в Селемджинском и Мазановском районах, которые достигла волна паводка. В пунктах временного размещения их обеспечивают горячим питанием и предметами первой необходимости.
"С 27 июля по 1 августа на базе Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения "Доброта" (ул. Рабочая, 95) будет работать пункт приема помощи для жителей Селемджинского и Мазановского районов", — говорится в сообщении. В центре ждут постельное белье, полотенца, спальные принадлежности, детскую и взрослую одежду и обувь (новую или в хорошем состоянии), а также предметы личной гигиены. Для подготовки детей к школе нужны ранцы, канцелярские принадлежности, тетради, дневники. Все собранные вещи 2 августа передадут в пострадавшие районы.
Сбор помощи начали также в административных районных центрах. Так, в аккаунте администрации Селемджинского района в Instagram местных жителей просят оказать помощь пострадавшим чистым постельным бельем и полотенцами. Пункт сбора открыт в администрации Февральска.
К жителям Сковородинского района с просьбой о помощи пострадавшим обратился в своем аккаунте в Instagram глава Сковородинского района Алексей Прохоров. Пункт сбора открыт в районной администрации в городе Сковородине. Жителей также просят помочь чистым постельным бельем и полотенцами.
В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Глава региона Василий Орлов рассказал ТАСС, что пик паводка ожидается 27 июля. По его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируют около 3 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Глава МЧС сообщил, что пик паводка достигнет Благовещенска 27 июля Россия может расширить ассортимент поставок мясной продукции в Турцию Аэропорт Киренска в Иркутской области четвертый день закрыт из-за дыма от лесных пожаров
Комментарии
Катастрофы , Безопасность , Василий Орлов , Алексей Прохоров , ИТАР-ТАСС , Амурская Область
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