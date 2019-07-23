В Приамурье затопило шахту рудника

"В результате обильных осадков произошло затопление шахты ООО "Маломырский рудник" на территории Селемджинского района. Проведена эвакуация 23 сотрудников, угрозы жизни людей нет. Производится откачка стационарными насосами. Угрозы разрушения шахты нет. После откачки воды технологический процесс будет восстановлен", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Амурской области режим ЧС ввели в Сковородинском и Зейском районах, а также городе Благовещенске, который пострадал в ходе циклона. В Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. В городе Зее были подтоплены 24 двора, а в селе Овсянка 12 дворов. Также были подтоплены несколько участков местных дорог. В регионе продолжаются дожди.