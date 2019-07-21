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Вода покинула большинство участков в Пермском крае 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Зона подтопления в Пермском крае сократилась до 16 придомовых территорий. Вода ушла примерно с 80 участков, сообщили в местном МЧС.
Затопленными остались два населённых пункта с четырьмя участками в Кудымкарском районе и восемь придомовых территорий в Гайнском районе, сообщается на сайте ведомства. Общее население остающихся под водой территорий составляет 34 человека.
Как писал News.ru ранее, Бардымский, Сивинский, Кудымкарский, Юрлинский и Гайнский районы Пермского края оказались подтопленными из-за сильных дождей, из-за чего там введён режим ЧС. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , Пермский Край
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