Вода покинула большинство участков в Пермском крае

Зона подтопления в Пермском крае сократилась до 16 придомовых территорий. Вода ушла примерно с 80 участков, сообщили в местном МЧС

Затопленными остались два населённых пункта с четырьмя участками в Кудымкарском районе и восемь придомовых территорий в Гайнском районе, сообщается на сайте ведомства. Общее население остающихся под водой территорий составляет 34 человека.

Как писал News.ru ранее, Бардымский, Сивинский, Кудымкарский, Юрлинский и Гайнский районы Пермского края оказались подтопленными из-за сильных дождей, из-за чего там введён режим ЧС. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.