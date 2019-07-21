В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка

"Фагирование и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления, завершены", — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В частности, против вирусного гепатита А привиты 47 595 человек, против брюшного тифа — 2 018, против дизентерии Зонне — 3 413. Роспотребнадзор информирует, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, вспышек заболеваемости не зафиксировано.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов. По состоянию на утро 20 июля подтопленные населенные пункты практически полностью освобождены от воды, за исключением низменной части города Тулун, в которой находятся 25 жилых домов.