Число госпитализированных из подтопленных районов Иркутской области превысило 700

Число жителей подтопленных районов Иркутской области , госпитализированных с начала паводка, превысило 700 человек. За двое суток медицинская помощь потребовалась 144 пострадавшим, 78 из них госпитализировали, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС

"По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 4549 человек, в том числе 773 ребенка, оказана амбулаторная помощь 3842 обратившимся. Госпитализированы 725 человек, в том числе 153 ребенка", — сказал представитель пресс-службы.

В воскресенье утром насчитывалось 4345 обратившихся за помощью, а госпитализированных — 647 человек.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

По данным на утро вторник, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.