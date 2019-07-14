Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?

После двух мощных землетрясений, которые произошли в Калифорнии, выросло число поисковых запросов о Йеллоустонской кальдере и супервулкане. Хотя подземные толчки возникли совсем в другом месте США , многие американцы (да и остальные люди по всему миру) оказались всерьез обеспокоены, что сейсмическая активность могла спровоцировать извержение, которое якобы способно уничтожить всю страну и устроить на Земле вулканическую зиму. «Лента.ру» рассказывает, насколько оправданы эти опасения и какие реальные опасности могут скрываться в Йеллоустоне.

Аж трясет

Специалисты, включая экспертов из Геологической службы США, заверяют, что эти страхи суперизвержения абсолютно беспочвенны. По словам геологов, землетрясения магнитудой 6-7 случаются довольно часто в западной части североамериканского континента. С 1900 года на всей территории США произошло около ста землетрясений с магнитудой больше шести и девять землетрясений с магнитудой более семи (эти показатели становятся больше, если учесть Мексику Канаду ). Большая часть подземных толчков происходит в Калифорнии, однако толчки также затрагивают штаты Орегон, Вашингтон, Невада , Юта, Айдахо, Монтана и Вайоминг. На территории последних трех штатов как раз располагается Йеллоустонский национальный парк.

Йеллоустонский супервулкан не извергался уже 70 тысяч лет. Последний раз это было обширное излияние магмы, а не катастрофический взрыв. За все это время, по несложным подсчетам, произошло около семи тысяч землетрясений магнитудой больше семи. При этом ни одно из них извержения не вызвало. Кальдера не взорвалась и в 1992 году, когда случилось землетрясение в Ландерсе в Южной Калифорнии (M7.3), и в 1999 году при землетрясении в шахте Гектор в том же регионе (M7.1). Более того, подземные толчки не спровоцировали извержения других вулканов, в том числе супервулкана Лонг-Валли, который находился гораздо ближе к эпицентру сейсмической активности, чем сейчас Йеллоустон.

Число зарегистрированных землетрясений в Йеллоустоне за 1973-2014 годы, Wikipedia

Сама близость к Йеллоустону значения не имеет. В 1959 году землетрясение на озере Хебген (M7.3) произошло прямо на границе штатов Айдахо и Монтана, у западной окраины Йеллоустонского национального парка. Супервулкан не проснулся.

Под давлением

В то же время специалисты признают, что подземные толчки влияют на вулканы — но делают это не очевидным и не драматичным образом. Землетрясение в Ландерсе и Гекторе вызвали слабую сейсмическую активность (магнитудой менее одного) в кальдере Лонг-Валли. Землетрясение на Аляске в 2002 году (М7.9) спровоцировали колебания пород в районе многих вулканов в США: Маунт-Рейнира, Лонг-Валли и Йеллоустона. Такая связь выявляется на основе данных о том, что слабые подземные толчки возникают с приходом сейсмических волн от отдаленного эпицентра.

По мнению геологов, причиной вторичных землетрясений может быть несколько. Возможно, что сейсмические волны заставляют жидкие среды, поступающие из магматических резервуаров, перемещаться под землей, разрушая породы. Другим объяснением является увеличение давления жидкости в гидротермальных системах, в которых давление и без того на критическом уровне. В результате возникают микротрещины и слабые землетрясения. Возможно, нередко реализуются оба сценария.

Сильная сейсмическая активность влияет и на такие гидротермальные системы, как гейзеры. Землетрясение на озере Хебген заставило извергаться в виде гейзеров 289 источников, 160 из которых не были гейзерами. Аляскинское землетрясение в 2002 году изменило режимы функционирования некоторых гейзеров.

Гейзер Steamboat, Wikipedia

Кипящая угроза

Тем не менее Йеллоустон действительно представляет реальную опасность — но не совсем такую, о какой говорят многочисленные новостные статьи, веб-сайты, документальные фильмы и видеоролики. Самую актуальную угрозу несут в себе гидротермальные взрывы, когда перегретая и находящаяся под большим давлением вода вырывается на поверхность с большим количеством обломков пород с образованием кратера.

В среднем в Йеллоустоне гидротермальный взрыв происходит раз в два года. В 1989 году взорвался гейзер Porkchop, и куски камней были разбросаны на расстоянии 66 метров от источника. Хотя вероятность человеческих жертв во время таких событий очень мала, стоить помнить, что такие явления крайне непредсказуемы. Гейзер Steamboat, к примеру, в последние несколько лет бьет рекорды по частоте извержений.

Чаще гибнут люди, которые пренебрегают правилами безопасности и сходят со специальных дорожек, чтобы подойти к гейзеру. Корка, покрывающая гидротермальные источники, очень хрупка и не выдерживает вес человека, можно провалиться в кипящую воду.

Злой рокот

Мощные землетрясения (магнитудой в диапазоне от семи) считаются второй наиболее вероятной опасностью Йеллоустона, где имеется множество разломов. Каждый год происходит примерно пара тысяч подземных толчков, но 99 процентов из них имеют магнитуду два и ниже и не ощущаются людьми. В пределах кальдеры магнитуда сейсмической активности может достигать шести из-за характера пород и трещин. За пределами гигантского кратера мощность землетрясений может быть выше из-за расширения вулканического бассейна и хребтов. Катастрофа на Хебгенском озере в 1959 году привела к огромному оползню и частичному разрушению дамбы. В результате погибли 28 человек. Однако такие события происходят не чаще двух раз в столетие.

Оползень у озера Хебген Фото: Wikipedia

Что касается непосредственных извержений Йеллоустона, то последние из них были излияниями потоков магмы с умеренными выбросами вулканического пепла. Отдельные потоки риолитовой лавы в Национальном парке являются одними из самых крупнейших на Земле. В длину они достигают 30 километров, а в толщину — более 400 метров. Такие извержения происходили группами, друг за другом, разделенные долгими периодами затишья. Последнее из них произошло 70 тысяч лет назад и сформировало Плато Питчстоун. Риолитовая лава заполнила большую часть кальдеры, при этом общий объем потока достигал 600 кубических километров.

Поэтому если в будущем состоится новое суперизвержение, то оно приведет к лавовому потоку и, что менее вероятно, к умеренному выпадению пепла. Сейчас мы живем в перерыве между извержениями, а данные мониторинга показывают, что вулканическая активность в кальдере не увеличивается.

Самой наименее вероятной катастрофой и наихудшим сценарием является взрывное извержение, однако шанс, что это случится, один на миллион. Когда-нибудь в будущем — через десятки тысяч лет — подобное суперизвержение на Земле может произойти, но не обязательно, что оно вообще случится в Йеллоустоне.