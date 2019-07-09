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Поставки самолётов Boeing сократились на 54% 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: RT на русском
Американский концерн Boeing Co. сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
Согласно пресс-релизу Boeing, за отчётный период компания поставила 90 самолетов. Годом ранее их было 194.
За первые шесть месяцев 2019 года концерн поставил 239 самолетов, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 378 самолетов.
Ранее Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX в качестве условия для возобновления полётов.
Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Boeing 737 MAX.
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Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , Олег Смирнов , Ространснадзор
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