Поставки самолётов Boeing сократились на 54%

Американский концерн Boeing Co. сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.

Согласно пресс-релизу Boeing, за отчётный период компания поставила 90 самолетов. Годом ранее их было 194.

За первые шесть месяцев 2019 года концерн поставил 239 самолетов, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 378 самолетов.

Ранее Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX в качестве условия для возобновления полётов.