Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень реки Ия, затопившей иркутский Тулун, продолжает падать 

РИА Новости + ещё 21 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Шипицин
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, продолжает падать, сообщается на сайте администрации Тулуна.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. В среду на 20.00 часов (15.00 мск) он составлял 709 сантиметров, в то время как критическим является уровень в семь метров.
"Уровень воды в реке Ия на 08.00 (3.00 мск) часов 4 июля составил 668 сантиметров", — говорится в сообщении.
Подъем воды в реке Ия начался 28 июня, за сутки ее уровень вырос более чем на 5 метров — до 13,3 метра и к полудню 29 июня достиг максимума в 13,8 метра.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Последние новости
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Комментарии
Катастрофы , Пожары , Владимир Путин , Иркутская Область , Тулун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин заговорил о 2024-м годе228
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию1
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу14
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»258
Дерево убило ребенка в Москве5
Видео
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
01:01
Трамп яростно пригрозил Ирану
В мире
00:56
Смертельный взрыв: ребенок погиб из-за телефона
Происшествия
02:28
Смелый кот спас хозяев от кобры
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение