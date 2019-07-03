Премьер Нидерландов рассказал о тайном разговоре с Путиным

«Боинг» «Малазийских авиалиний» был сбит ракетой над Донбассом в 2014 году. Погибли 298 человек. Официальное расследование произошедшего вела Совместная следственная группа, в которую входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.

19 июня группа объявила, что виновниками катастрофы являются россияне Олег Пулатов, Игорь Стрелков Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Также ССГ сочла доказанной их связь с властями России.

29 июня Марк Рютте рассказал журналистам, что обсудил результаты расследования с президентом России на полях саммита G20 в Осаке. Голландский премьер назвал катастрофу MH17 «открытой раной» и «чрезвычайно деликатной» темой, но отказался сообщить, что сказал Путину и что тот ему ответил.