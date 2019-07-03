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Премьер Нидерландов рассказал о тайном разговоре с Путиным 

Рамблер + ещё 2 29 минут назад
Владимир Путин и Марк Рютте обсудили результаты расследования катастрофы рейса MH17. Об этом сам премьер-министр Нидерландов рассказал RTL Nieuws, но отказался сообщить о содержании беседы.
«Боинг» «Малазийских авиалиний» был сбит ракетой над Донбассом в 2014 году. Погибли 298 человек. Официальное расследование произошедшего вела Совместная следственная группа, в которую входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
19 июня группа объявила, что виновниками катастрофы являются россияне Олег Пулатов, Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Также ССГ сочла доказанной их связь с властями России.
29 июня Марк Рютте рассказал журналистам, что обсудил результаты расследования с президентом России на полях саммита G20 в Осаке. Голландский премьер назвал катастрофу MH17 «открытой раной» и «чрезвычайно деликатной» темой, но отказался сообщить, что сказал Путину и что тот ему ответил.
«Я буду продолжать говорить с российским президентом, если у меня будет такая возможность. Говорить с российским руководством об MH17 — это очень важно», — подчеркнул Рютте.
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Катастрофы , Видео , Политика , Происшествия , Марк Рютте , Сергей Дубинский , Владимир Путин , Игорь Стрелков , RTL Group
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