«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-24

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«Держитесь!»: видео жесткой посадки Ан-24 

Рамблер 7 минут назад
Видеозапись жесткой посадки в аэропорту поселка Нижнеангарск самолета Ан-24 появилась сегодня в Интернете.
На видеозаписи, размещенной в том числе в YouTube, видно в иллюминатор, как самолет стремительно снижается, касается земли и его начинает трясти, а под колесами вместо бетона появляется трава. Прежде чем запись обрывается, самолет резко останавливается, в салоне слышны крики.
Проблемы начались еще в полете, рассказал «Комсомольской правде -Иркутск» пассажир самолета Сергей.
«Скорее всего, отказал двигатель. Нам об этом не сообщили, но мы сами увидели в иллюминатор, что двигатель не работает. Паники в салоне при этом не было. Затем нас болтануло. После посадки самолет врезался в какой-то гараж и загорелся. Около 36 пассажиров вылазили в окно. Точно не знаю, но мне кажется, пилоты погибли», — рассказал, — отметил он.
Самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, вылетел сегодня утром из аэропорта Нижнеангарска, однако вынужден был вернуться обратно. По предварительной информации, при аварийной посадке самолет выехал за пределы полосы на 100 метров, совершил столкновение со зданием и загорелся. В результате авиакатастрофы погибли два человека.
По данным и.о. главврача Нижнеангарской ЦРБ Галины Мешковой, которые приводит ТАСС, тридцать три человека обратились за медицинской помощью после аварийной посадки самолета, четверо из них госпитализированы.
Комментарии38
Катастрофы , Видео , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Нижнеангарск
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