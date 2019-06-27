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СК возбудил дело после жесткой посадки Ан-24 в Бурятии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Следователи по факту жесткой посадки Ан-24 в Нижнеагарске в Бурятии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.
Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев ранее сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа в воздухе одного из двигателей, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека, включая одного ребенка. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета.
"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта)", — сказала собеседница агентства.
По данным МВД республики, в 10.20 (5.20 мск) самолет Ан-24, выполнявший рейс "Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск", совершая посадку в Нижнеангарске, выкатился за территорию летного поля, после чего загорелся.
В пресс-службе Росавиации РИА Новости сообщили, что после ЧП с самолетом в Нижнеангарске в больнице находятся шесть человек.
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Комментарии
Катастрофы , Алексей Фишев , Росавиация , СКР , РИА Новости , Республика Бурятия
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