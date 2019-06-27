Страшная посадка: названа причина трагедии в Бурятии 

Telegram-канал Mash сообщил предварительную причину крушения самолёта Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Эксперты полагают, что лайнер совершил посадку в условиях отказа одного из двигателей.
Отмечается, что силовой агрегат перестал работать за 20 километров до приземления.
Инцидент произошёл утром 27 июня. Пассажирский лайнер Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Нижнеангарск — Улан-Удэ» вынужден был вернуться в аэропорт из-за технических неполадок. По данным РИА Новости, у экипажа самолёта возникли проблемы в процессе посадки.
«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета», — цитирует издание пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексея Фишева.
ТАСС сообщает, что в момент происшествия на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа. В результате погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадали 22 человека.