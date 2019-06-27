Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24 

Рамблер + ещё 120 6 минут назад
Жительница Нижнеангарска рассказала корреспондентам телеканала «360» о моменте крушения пассажирского самолёта Ан-24 в местном аэропорту, в результате которого два человека погибли. Катастрофа произошла прямо на её глазах.
Екатерина Богатых рассказала, что стала свидетелем трагедии в тот момент, когда стояла на остановке в ожидании маршрутного автобуса до Северобайкальска.
«Вижу — летит самолет. Было понятно сразу, что он не успеет остановиться. После посадки он сломал забор и свернул на здание, врезался в него, люди выбежали, и он загорелся», — рассказала женщина.
Инцидент произошёл утром 27 июня. Пассажирский лайнер Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Нижнеангарск — Улан-Удэ» вынужден был вернуться в аэропорт из-за отказа одного из двигателей. По данным РИА Новости, у экипажа самолёта возникли проблемы в процессе посадки.
«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета», — цитирует издание слова пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексея Фишева.
ТАСС сообщает, что в момент происшествия на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа. В результате погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадали 22 человека.
Комментарии16
Катастрофы , Видео , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Россия победила в ПАСЕ1
Раскрыты причины авиакатастрофы в Бурятии51
В США назвали Россию главной угрозой1
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Украинских туристов выгнали из отеля в Греции271
Видео
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Происшествия
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
00:59
Число пострадавших в катастрофе с Ан‐24 выросло
Катастрофы
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение