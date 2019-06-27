«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24

Жительница Нижнеангарска рассказала корреспондентам телеканала «360» о моменте крушения пассажирского самолёта Ан-24 в местном аэропорту, в результате которого два человека погибли. Катастрофа произошла прямо на её глазах.

Екатерина Богатых рассказала, что стала свидетелем трагедии в тот момент, когда стояла на остановке в ожидании маршрутного автобуса до Северобайкальска.

«Вижу — летит самолет. Было понятно сразу, что он не успеет остановиться. После посадки он сломал забор и свернул на здание, врезался в него, люди выбежали, и он загорелся», — рассказала женщина.

Инцидент произошёл утром 27 июня. Пассажирский лайнер Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Нижнеангарск — Улан-Удэ» вынужден был вернуться в аэропорт из-за отказа одного из двигателей. По данным РИА Новости, у экипажа самолёта возникли проблемы в процессе посадки.

«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета», — цитирует издание слова пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексея Фишева.