Рейс МН370: Пилот-убийца отключил пассажирам кислород

Рейс МН370: появились подробности о действиях пилота-убийцы

В гибели самолета «Малазийских авиалиний», пропавшего в 2014 году над Индийским океаном, обвинили пилота. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал The Atlantic.

Издание предположило, что командир рейса MH-370 Захария Ахмад Шах намеренно уничтожил самолет.

По мнению журнала, Захария убил второго пилота, отклонил судно от курса и разгерметизировал салон на высоте 12 тысяч километров, в результате чего пассажиры рейса задохнулись еще до того, как самолет рухнул в воды Индийского океана.

Напомним, самолет «Малазийских авиалиний» пропал с радаров 8 марта 2014 года. Рейс MH-370 совершал полет из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 238 человек.