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В Минпромторге оценили предварительный отчет о крушении SSJ100 

Российская Газета + ещё 1 32 минуты назад
Фото: СК/РИА Новости
Все системы SSJ100 работали штатно, самолет был абсолютно управляем. Такую точку зрения высказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, оценивая опубликованный сегодня предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАКа) о катастрофе SSJ100 в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Напомним, что в отчете посекундно восстановлена картина полета, ​ работы систем самолета, ​ метеоусловия и действия экипажа. ​ Эксперты пришли к выводу, что в самолет попала молния, но расследование катастрофы еще продолжается.
"Несмотря на попадание молнии в самолет, ​ все его системы — связь, ​ управление, ​ механизация крыла, ​шасси, ​ тяга двигателей — работали и позволяли безопасно продолжать полет. ​ Судя по расшифровке переговоров, ​ самолёт был абсолютно управляем и подконтролен пилоту вплоть до самой посадки", ​ -​ заметил Денис Мантуров.
Министр добавил, что при посадке самолет рассчитан на нагрузку в​ 3,7​ Дж. ​ Первое касание самолета с землей произошло с нагрузкой​ 2,5 Дж, ​ но второе уже было свыше заложенной в сертификате нормы. ​ Фатальным оказалось третье касание. Оно и привело к катастрофе. Но при этом конструкция самолета выдержала и не разрушилась. ​ Что касается шасси, то, как отметил Мантуров, по всем международным стандартам их испытывают только в режиме однократного касания. ​ При экстренной же посадке в Шереметьево было три удара с большой перегрузкой, поэтому они поднимались.
Российский гражданский SSJ100​ создан из тех же материалов, ​ что и иностранные аналоги, ​ а все его системы и агрегаты​ (фюзеляж, ​ крыло, ​ двигатели и шасси)​ были испытаны на соответствие жестким требованиям прочности, ​ надежности и безопасности. ​ ​
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Катастрофы , Политика , Денис Мантуров , Минпромторг , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево
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