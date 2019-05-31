Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения самолета Boeing 777 Malaysian Airlines над Донбассом. По его словам, следствие «политизировано», и конкретных фактов, подтверждающих обвинения в адрес России , представлено не было. Он также потребовал допустить к расшифровке «черных ящиков» малайзийскую сторону.

Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является «излишне политизированным», заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.

«Они [Нидерланды] обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине. <…> Похоже, [идея] концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», — заявил политик.

По словам Мохамада, конкретных фактов в подтверждение тезиса о виновности Российской Федерации представлено не было. Малайзийский премьер призвал допустить его страну к расшифровке «черных ящиков» разбившегося самолета.

25 мая депутат Европарламента , лидер нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно — по заказу заинтересованных лиц.

Политик выразил уверенность, что самолет сбила Украина.

«Только судья должен решать, кто понесет ответственность за катастрофу MH17, а не ангажированные политики, способные лишь обвинять Россию», — подчеркнул Боде.

Двумя неделями ранее немецкий журналист Флориан Ретцер удивился позиции Запада относительно крушения Boeing MH17 на Украине. Об этом он написал в материале для Heise.

По его словам, доклад Совместной следственной группы оставил непроясненными многие вопросы, но, несмотря на это, Нидерланды и Австралия поторопились с обвинениями в адрес российской стороны. Стоит отметить, что Малайзия и Бельгия их позицию не поддержали.

Ретцер предположил, что Амстердам и Канберра рассчитывают на частичное признание Москвой вины, а также выплату компенсации семьям жертв. Но Россия отрицает, что является ответственной за произошедшее.

Авиакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много несовершеннолетних.

Совет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты из установки «Бук», пуск которой был произведен из района площадью 320 кв. км.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем.

«Мы понимаем их позицию по Украине. Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информация противоречит этому, то тогда США никогда ее не раскроют», — заявил ранее президент России Владимир Путин.

В Министерстве обороны РФ ранее прокомментировали информацию, что комплекс «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России.

Ни один российский зенитно-ракетный комплекс никогда не пересекал границу между Россией и Украиной, подчеркнули в Министерстве обороны. По данным радиолокационного комплекса «Утес-Т», работавшего 17 июля 2014 года, с восточной стороны к лайнеру не приближались какие-либо воздушные объекты.

Как сообщает НСН, весной 2018 года министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что нет убедительных доказательств, что Россия может нести ответственность за крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе. Он подчеркнул, что в данном случае «нельзя просто показать пальцем на Россию».