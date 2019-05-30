Эксперт МАК назвал причину катастрофы с SSJ в Шереметьеве

Причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево стали «грубые приземления».

Кофман заявил, что спустя месяц после катастрофы должен быть опубликован предварительный отчет МАК о причинах трагедии.

«Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», — сказал Кофман в кулуарах форума «Безопасность на транспорте».

27 мая министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что предварительные данные расследования причин пожара на борту SSJ 100 могут быть опубликованы через 2-3 месяца.

5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.