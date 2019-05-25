Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Флориды в океан упал бизнесджет Cessna 

ТАСС + ещё 6 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
По меньшей мере один человек погиб в результате падения в пятницу небольшого самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у побережья Флориды. Как говорится в заявлении, распространенном в субботу в Twitter Федерального авиационного управления (ФАУ) США, на борту бизнесджета, по предварительным данным, находился только пилот.
Трагедия произошла приблизительно в 200 км от порта Форт-Лодердейл. Самолет летел из Иллинойса во Флориду. По данным ФАУ, диспетчеры потеряли связь с самолетом примерно за час до катастрофы.
Как отмечает газета The New York Times, после того как Cessna перестала отвечать на запросы диспетчерских служб, военные направили к ней два истребителя F-15. После того как F-15 приблизились к Cessna, бизнесджет начал резко снижаться и упал в океан. Огонь по самолету не открывался, уточнил представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.
ТАСС: последние новости
В Дагестане произошло повторное землетрясение Вертолет Ми-17 Вооруженных сил Мексики разбился в центральной части страны AP: на Бали произошло извержение вулкана Агунг
Катастрофы , Происшествия , New York Times , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захват Крыма начался гораздо раньше»313
«Актриса или проститутка?»: Кудрявцеву обвинили в кризисе в Австрии170
Виновата Украина: Нидерланды о крушении MH171004
Штраф и увольнение: кто заплатит за БДСМ-выпускной86
Прошлое главы администрации Зеленского возмутило украинцев63
Видео
02:15
«Захват Крыма начался гораздо раньше»
В мире
00:17
В Севастополе сгорел дельфинарий
Пожары Происшествия
03:53
Без дочки Алсу: названы победители «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
00:35
«Будем искать у меня бесовские рога»: Соловьев согласился на встречу
Общество
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение