«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего «Суперджета»

«Аэрофлоте» заявили, что вины экипажа в нераскрытии интерцепторов во время ЧП в Шереметьево нет, так как это было невозможно из-за отсутствия устойчивого пробега у SSJ-100.

«Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен», — сказано на сайте «Аэрофлота».

Там также уточняется, что «информация о действиях экипажа является неверным толкованием документа Росавиации ». Компания поясняет, что документ Росавиации не содержит выводов об ошибках экипажа или о нарушении им инструкций.

В то же время в Росавиации сообщили, что распространенная информация о ходе катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево не является оценкой действий экипажа со стороны ведомства.

«Краткое описание обстоятельств события, включенное в Информацию по безопасности полетов N7, не является оценкой Росавиации действий экипажа и содержится в последующем донесении МАК — организации, уполномоченной расследовать авиационное происшествие», — сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости».

Ранее был обнародован отчет Росавиации об ошибках пилотов, которые привели к катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, а также были даны рекомендации авиакомпаниям.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, погиб 41 человек.