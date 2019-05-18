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«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего «Суперджета» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 39 52 минуты назад
В «Аэрофлоте» заявили, что вины экипажа в нераскрытии интерцепторов во время ЧП в Шереметьево нет, так как это было невозможно из-за отсутствия устойчивого пробега у SSJ-100.
«Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен», — сказано на сайте «Аэрофлота».
Там также уточняется, что «информация о действиях экипажа является неверным толкованием документа Росавиации». Компания поясняет, что документ Росавиации не содержит выводов об ошибках экипажа или о нарушении им инструкций.
В то же время в Росавиации сообщили, что распространенная информация о ходе катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево не является оценкой действий экипажа со стороны ведомства.
«Краткое описание обстоятельств события, включенное в Информацию по безопасности полетов N7, не является оценкой Росавиации действий экипажа и содержится в последующем донесении МАК — организации, уполномоченной расследовать авиационное происшествие», — сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости».
Ранее был обнародован отчет Росавиации об ошибках пилотов, которые привели к катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, а также были даны рекомендации авиакомпаниям.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, погиб 41 человек.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , Росавиация , Аэрофлот , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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