Всплыла запись ругани пилотов с Boeing из-за опасных самолетов MAX

Пилоты требовали от Boeing отреагировать на смертельную опасность самолетов MAX уже после первой катастрофы, но производитель лишь успокаивал их. В США всплыла запись скандальной встречи разгневанных пилотов и представителей Boeing.

Менее, чем через месяц после первой катастрофы Boeing 737 Max 8 авиакомпания Boeing проигнорировала требование объяснить странное поведение самолетов от одной из наиболее заинтересованных и компетентных сторон — самих пилотов.

О том, что спустя месяц после крушения самолета индонезийской компании Lion Air состоялась встреча между представителями Boeing и обеспокоенным летным составом компании American Airlines, сообщают CBS и New York Times, в распоряжении которых оказалась аудиозапись, сделанная на той встрече. На этой записи слышны эмоциональные перепалки пилотов с представителями Boeing, в ходе которых представители профсоюза требовали объяснить, что происходит с самолетами.

«Мы наконец заслуживаем того, чтобы знать, что творится с нашими самолетами», — слышится голос одного из пилотов.

«Я не спорю», — отвечает представитель Boeing.

Встреча заняла по времени час, она проходила за закрытыми дверями в городе Форт-Уэрт , где находится офис профсоюза пилотов American Airlines. Она состоялась в ноябре 2018 года, менее четырех недель спустя после крушения рейса 610, в котором погибли 189 человек. Вскоре после катастрофы следствие установило, что причиной катастрофы стало действие системы MCAS, которая вмешивается в управление самолетом и не позволяет лайнеру слишком сильно задирать нос.

Присутствовавший на той встрече Майк Синнет, вице-президент Boeing, признал, что производитель оценивает возможные недоработки в самолете, в том числе новую систему против сваливания. Однако он выступил против принятия кардинальных мер, заявив, что пока не установлена связь между системой MCAS и катастрофой.

«Еще никто не установил, что единственной причиной случившегося была эта функция на самолете», — сказал Синнет на встрече.

На упомянутой встрече командиры воздушных судов были в гневе от того, что о наличии этой системы в прошивке органов управления самолетами производитель сообщил только после первой катастрофы. Так, Майкл Михаэлис, пилот American Airlines требовал от Boeing, чтобы те надавили на Управление гражданской авиации США и издали директиву летной годности.

«Эти ребята даже не знали, что эта чертова система есть на самолете — и никто не знал», — сказал Майкл Михаэлис.

В FAA к тому времени уже издали директиву, обязывающую авиакомпании внести в руководства по эксплуатации правила работы с MCAS. Однако Михаэлис требовал новой директивы, обязывающей Boeing внести изменения в алгоритмы, — это было сделано только после второй аналогичной катастрофы в Эфиопии.

В ответ Синнет говорил примерно то же, что и сам Boeing на протяжении последних месяцев, что было больше похоже на увещевания.

«Вам стоит понять, что наша приверженность безопасности не меньше, чем ваша, — говорил Синнет. — Худшее, что могло случиться — катастрофа типа этой. И самым ужасным была бы еще одна. Мы не хотим торопиться и делать дрянную работу, исправляя правильные вещи, и не хотим оставлять неправильные вещи. Что касается софта, критичного для полета, не думаю, что вы хотели бы спешки».

Гнев по поводу скрытой системы MCAS, которая не упоминалась в мануалах, на встрече выразил и пилот Тодд Уиссинг.

«Наверное, стоило бы первым делом дать объяснение вещам, которые могут нас убить», — сказал он.

В ответ Синнет с пилотом-испытателем Boeing Крейгом Бомбеном заявили, что пилотам не требовались дополнительные знания, ведь они и так знают, как действовать в подобных сценариях.

Однако наиболее показателен был ответ представителей Boeing в конце встречи, когда представитель пилотов Деннис Тайер спросил о том, уверены ли в компании в самолете на тот момент, до внесения каких-либо изменений в софт.

«Абсолютно», — ответил Синнет.

В корпорации Boeing отказались комментировать всплывшую аудиозапись встречи.

«Мы сосредоточены на работе с пилотами, авиакомпаниями и мировыми регуляторами для сертификации изменений на самолетах MAX и обеспечении дополнительных тренировок и знаний для безопасного возвращения самолетов к полетам», — сказали в компании.

В настоящее время компания Boeing сократила производство этих самолетов, сосредоточив усилия на исправлении алгоритмов в программном обеспечении, которые привели к трагическим последствиям. При этом компании еще предстоит убедить мировые авиакомпании в безопасности этого семейства новейших самолетов. Однако куда сложнее будет убедить в их надежности самих пассажиров.

Исследование, проведенное Barclays Investment Bank, заставляет предположить, что пассажиры будут избегать полетов на скомпрометировавших себя самолетах даже после того, как регуляторы вернут их в небо.

В исследовании, в котором приняли участие 1765 человек из Европы и северной Америки, летающих самолетами минимум раз в год,

44% опрошенных заявили, что отказываются от полетов на MAX как минимум на год.

При этом 39% согласны довериться этим самолетам спустя несколько месяцев после их возвращения в небо. И лишь 20% опрошенных заявили, что готовы летать на них сразу после возобновления полетов.

Накануне, выступая в комитете по транспорту палаты представителей конгресса США глава FAA Даниэль Элвелл заверил, что его ведомство не даст разрешение на полеты MAX, пока не убедится в их безопасности, при этом не назвал никаких сроков. Он защитил решение FAA посадить эти самолеты лишь после того, как это сделал весь мир, заявив, что на тот момент не было оснований для такого решения.