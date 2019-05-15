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Не только ошибки экипажа: в историю со сгоревшим SSJ-100 подключили технические проблемы 

Рамблер + ещё 23 20 часов назад
Источники издания «Московский комсомолец», близкие к следствию по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet — 100 в аэропорту Шереметьево, раскритиковали опубликованную «Коммерсантом» «полную картину катастрофы».
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Ряд участников расследования утверждают, что не только ошибки экипажа привели к катастрофе, но и недостатки самого самолета.
«Самолет должен быть защищен от аварийных и катастрофических воздействий молнии и статического электричества. При прохождении тока молнии по корпусу самолета не должно быть отказов или ложных срабатываний функциональных систем и устройств, которые могут привести к аварийной или катастрофической ситуации», — сказал один из источников «МК», ссылаясь на «Нормы летной годности самолетов транспортной категории».
По его словам, ситуация со сгоревшим в Шереметьево SSJ-100 продемонстрировала, что «такие отказы — налицо». Также источник обратил внимание на недостаточную систему защиты антенн радиосвязи от воздействия молнии.
«Когда в результате слишком жесткой посадки (и тут, несомненно, есть вина экипажа) подломилась стойка и шасси отлетели, они вырубили кусок силового лонжерона крыла. Это силовая часть крыла, где закреплен еще и топливный бак. И как только лонжерон ударом шасси был выломлен, из бака хлынул керосин. Это в результате и привело к пожару», — продолжил эксперт.
Он обратил внимание, что требования норм летной годности должны были исключить размещение топливного бака над шасси.
Как пишет «МК», объективное расследование, учитывающее технические недостатки SSJ-100, приведшие к катастрофе, может быть не выгодно России. По мнению экспертов, возможные недостатки «Суперджета» косвенно подрывают престиж страны.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в следствии представил картину катастрофы. Через 15 минут после взлета в нос самолета ударила молния, после чего произошло отключение генераторов, и пилотам пришлось перейти на ручной режим управления. Пилоты зашли на посадку со второй попытки, выдержав необходимую скорость, однако перелетев расчетную точку приземления. Долетев до середины взлетно-посадочной полосы, самолет все еще не коснулся ее колесами, поэтому экипаж начал «прижимать» SSJ-100 к земле.
Перед самым приземлением пилоты резко увеличили режим работы двигателей и опустили нос. Эксперты считают, что именно этот маневр привел к катастрофе. Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, из-за чего возникла серия отскоков от ВПП. Задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар, в котором погиб 41 человек.
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Катастрофы , Видео , Пожары , Происшествия , Трагедия
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