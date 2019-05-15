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EASA присоединилось к расследованию аварии SSJ100 

РИА Новости + ещё 59 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) связалось с российской комиссией по расследованию причин аварии Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" 5 мая 2019 года и принимает участие в установлении причин инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"EASA немедленно установила контакты с российскими органами, чтобы следить за прогрессом расследования с самого начала и для того, чтобы принимать участие в расследовании в той степени, насколько это позволено существующими правилами, так, чтобы своевременные меры по безопасности могли быть приняты настолько скоро, насколько это будет необходимо, когда причины аварии будут установлены", — говорится в сообщении.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
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Катастрофы , Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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