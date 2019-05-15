Возбудить дело: родные одной из жертв ЧП в Шереметьеве требуют наказать виновных

Они считают, что ещё до аварийной посадки Superjet службы аэропорта должны были создать условия для оперативной эвакуации и оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции адвокат Игорь Трунов.

Тем не менее, по его словам, с гражданским иском в российский суд его подзащитные обращаться не намерены. Трунов добавил, что родственники погибшего требуют возбудить уголовное дело.