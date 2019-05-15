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Возбудить дело: родные одной из жертв ЧП в Шереметьеве требуют наказать виновных 

Рамблер + ещё 6 23 часа назад
Они считают, что ещё до аварийной посадки Superjet службы аэропорта должны были создать условия для оперативной эвакуации и оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции адвокат Игорь Трунов.
Тем не менее, по его словам, с гражданским иском в российский суд его подзащитные обращаться не намерены. Трунов добавил, что родственники погибшего требуют возбудить уголовное дело.
SSJ 100 произвёл аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления загорелась хвостовая часть лайнера. В результате пожара погиб 41 человек, среди них бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Катастрофы , Видео , Пожары , Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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