«Афганский заход»: почему загорелся SSJ-100

Пассажиры самолета «Сухой Суперджет 100» погибли из-за опасного маневра пилотов, рассказал «Коммерсанту» близкий к расследованию собеседник.

5 мая летевший в Мурманск «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево , ударился о землю при посадке и загорелся. В пожаре погиб 41 человек.

По словам собеседника «Коммерсанта», картина произошедшего в тот день уже реконструирована. Во время полета в «Суперджет» ударила молния, грозовая защита лайнера отключила генераторы самолета, и тот автоматически перешел в режим прямого управления.

Эта ситуация, согласно руководству по летной эксплуатации этого самолета и методическим рекомендациям для экипажей, является нештатной, но не требует ни немедленной посадки, ни даже подачи сигнала бедствия.

При этом в режиме прямого управления «Суперджетом» производитель самолета рекомендует лишь отключить автомат тяги, не разгоняться свыше 520 километров в час и не совершать резких маневров. Сажать самолет в этом режиме производитель советует плавно и с вертикальной скоростью в момент касания не более 1,8 метра в секунду.

Во время посадки в Шереметьево пилотам «Суперджета» со второй попытки удалось зайти на нее с соблюдением требований, однако они перелетели расчетную точку приземления, а перед самой посадкой резко опустили нос самолета и увеличили режим работы двигателей.

В результате скорость при посадке оказалась существенно завышена, а само приземление произошло «на три точки», из-за чего лайнер несколько раз подбросило на полосе. Один из отскоков привел к тому, что задние стойки шасси продавили топливные баки, керосин вытек и произошел пожар.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что резко опущенный нос и увеличение режима работы двигателей пилотами «Суперджета» свидетельствует о том, что они пытались «прижать» самолет к полосе, перелетев расчетную точку.

Один из собеседников издания отметил, что так советские летчики сажали самолеты во время войны в Афганистане. Опасаясь моджахедов, они буквально пикировали к земле, а выравнивали самолет перед самым касанием. Это называется «афганским заходом».