Бизнес-класс не при чем: Названа причина гибели пассажиров SSJ

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Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений 

ТАСС + ещё 7 30 минут назад
Информация о том, что эвакуации из горевшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) препятствовали забиравшие ручную кладь пассажиры, не нашла подтверждений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.
"Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла", — сказал источник.
Он отметил, что у большинства пассажиров в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, шансов на спасение практически не было.
"Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", — сказал источник.
Он добавил, что пассажиры хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.
В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза.
"Пока опознанных нет", — сказал источник.
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Комментарии24
Катастрофы , Видео , Пожары , Происшествия , Аэропорт Шереметьево
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