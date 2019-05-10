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У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7 

Мир24 + ещё 3 5 часов назад
Фото: EPA
По сведениям камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения составил 12,9. Жители Курил ощутили подземные толчки силой до четырех баллов.
«Сейсмическое событие произошло во пятницу утром по местному времени. Его очаг находился на глубине 40,5 км, эпицентр — в 135 км юго-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир», — сказал представитель РАН.
В Северо-Курильске землетрясение ощущалось силой в три-четыре балла.
Ранее ученые заметили на дне Атлантики признаки зарождения нового континента. По их мнению, сейсмическая аномалия на дне океана может указывать на глубинные процессы, которые в перспективе приведут к появлению совершенно новой части суши. Если их теория верна, то у Пиренейского полуострова зарождается новая зона субдукции. Она может вызвать землетрясения, а когда процесс достигнет апогея, то начнется формирование нового суперконтинента. Проверить выводы ученых на практике вряд ли удастся, так как тектонические процессы занимают сотни миллионов лет.
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Катастрофы , Азия , Погода , РАН , Северо-Курильск
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