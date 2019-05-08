В Мьянме разбился пассажирский самолет

Мьянме. Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines разбился в международном аэропорту Янгон

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Информацию о крушении подтвердили в полиции аэропорта. В твиттере появляются фотографии очевидцев катастрофы.

Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.