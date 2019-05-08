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В Мьянме разбился пассажирский самолет 

Рамблер + ещё 13 18 минут назад
Фото: кадр видео
Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines разбился в международном аэропорту Янгон в Мьянме.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Информацию о крушении подтвердили в полиции аэропорта. В твиттере появляются фотографии очевидцев катастрофы.
Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.
Катастрофы , Пожары , Происшествия , Бирма , Янгон
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