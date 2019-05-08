После катастрофы SSJ-100 эксперт рассказал, как спастись в горящем самолете

После катастрофы SSJ-100 эксперт рассказал, как спастись в горящем самолете.

Один из пассажиров горевшего самолета SSJ-100 во время посадки побежал к выходу с задних рядов, чем сохранил себе жизнь. Всегда ли спасают ремни безопасности, и чем поведение российских пассажиров отличается от западных, рассказал «Газете.Ru» эксперт в области авиационной безопасности.

На третий день после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 появляются новые свидетельства, проливающие свет на события на борту, происходившие после грубой посадки лайнера.

Ранее поток критики со стороны экспертов и обывателей обрушился на спасшихся пассажиров самолета, которые попали на кадры видеосъемки бегущими от самолета с ручной кладью.

Их обвинили в том, что, спасая свои вещи, они стали причиной гибели тех пассажиров, которые остались в салоне далее 12 ряда.

«Это ужасно, что люди, сидевшие в передней части самолета, украли жизни у тех, кто оказался волей судьбы в хвосте», — сказала радио «Свобода» бывший бортпроводник «Аэрофлота» Евгения Магурина. «Мы не можем утверждать, что, если бы люди не брали вещи, то спаслись бы все. Но эти вещи реально отняли секунды у людей сзади, потому что самолеты в разлившемся керосине горят достаточно быстро», — согласился авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

Между тем, если верить свидетельствам летевшего на 12-м ряду пассажира Олега Молчанова , возможно, эвакуация выглядела не совсем так.

«Я был на этом рейсе, пара пояснений: люди с чемоданами — это бизнес-класс, эти сумки были небольшие и никому не мешали, давки не было, одна женщина упала в проходе, но ее быстро подняли и вытолкнули, — рассказал пассажир. — После 12-го ряда почти никто не выжил — если вы заметили, трапов сзади нет. Не выкинуло. А если бы и было, то там было пекло. Большая часть погибла моментально».

Скучные предупреждения

«Не вставайте с места и не отстегивайте ремни до момента полной остановки самолета», — такие требования всегда слышат пассажиры после посадки. Ведь ремень и нахождение в кресле — единственное средство, помогающее уберечься не только от травм в воздухе, например, при турбулентности, но и на земле — в том числе при буксировке самолета.

Ремни безопасности были изобретены еще до появления самолетов и автомобилей, впервые такой механизм был запатентован в США в 1885 году. Однако в автомобилях они оставались редкостью вплоть до конца 1950-х годов. В авиации ремни получили распространение в 30-40-х годах XX века. Однако в 1947 году против них выступили ряд авиакомпаний, считавших, что при крушении они могут причинить больше травм.

Сегодня скупая статистика показывает, что шансы уцелеть благодаря непристегнутому ремню ничтожно малы по сравнению с вероятностью спасения, будучи пристегнутым. Точную статистику спасенных благодаря ремням жизней собрать сложно, ее ведут отдельно авиационные власти разных стран.

Так, по данным самого авторитетного в мировой авиации регулятора — Федерального управления гражданской авиации США — на американских авиалиниях с 1980 по 2008 год было зафиксировано 234 случая попадания самолета в турбулентность с тяжелыми последствиями.

В них 298 человек пострадало, трое пассажиров погибли.

«Среди этих трех жертв двое не были пристегнуты, когда горел соответствующий значок. Из этих 298 тяжело пострадавших 184 были бортпроводниками», — рассказала Хизер Пул, американская стюардесса, автор книги «Крейсерская высота».

По ее словам, она всегда заставляет своего сына пристегивать в полете ремень, даже когда не горит индикатор.

«Никогда не знаешь, когда что-то случится, а это случается, даже когда он не горит. Это то, что называется турбулентностью ясного неба. Турбулентность — не шутка», — считает она.

Однако, в редких случаях отказ следовать принятым правилам может спасти жизнь. Так, слова пассажира Молчанова несколько проясняют обстановку, которая царила в салоне SSJ перед остановкой самолета. Он сообщил, каким образом смог выжить единственный пассажир с 18-го ряда.

«Человек, который выжил, ломанулся к выходу после первого скачка. Это его и спасло», — подтвердил Молчанов.

В подобных случаях подобное поведение действительно может спасти жизнь, считает президент Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников

«Самолет горит, плавится обшивка иллюминаторов! Не надо быть фаталистом, надо спасаться. И надо покидать самолет, иначе он взорвется — Самолеты горят [не больше] 90 секунд. Потом взрываются. За это время пассажиры должны покинуть горящий самолет, — рассказал «Газете.Ru» Шелковников, приведя в пример случай с возгоранием Boeing 767-300 на взлетной полосе в Чикаго в 2016 году. — Пассажиры там орали на тех, кто брал ручную кладь. В итоге 169 человек спаслись за 60 секунд, после чего самолет взорвался».

По словам эксперта, сейчас прорабатываются предложения о нововведениях в плане безопасности полетов. Так, пассажирам при входе в самолет предлагается давать надеваемый на шею герметичный пластиковый конверт, в который бы можно было поместить самое необходимое — телефон, документы, кредитные карты. А бортпроводникам перед рейсом предлагается убеждаться не только в том, что ремень застегнут, но и в том, что на груди у пассажира есть этот конверт с важными личными вещами.

Возможно, предложат и строго наказывать за попытки пассажиров брать ручную кладь в случае нештатной ситуации. Сегодня ни одна российская авиакомпания не предупреждает об этом при инструктаже пассажиров, говорит он.

В поведении пассажиров в штатной и нештатной ситуации играет роль и различия в «культуре» западных и российских авиапутешественников.