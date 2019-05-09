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В боязни людей летать на SSJ-100 обвинили журналистов 

Lenta.ru + ещё 48 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бывший глава компании «Сухой» Михаил Погосян обвинил средства массовой информации в том, что люди стали бояться летать на самолетах Sukhoi Superjet (SSJ-100). Об этом он заявил журналистам в четверг, 9 мая, передает РИА Новости.
«Боязнь людей — это результат необъективного освещения СМИ», — сказал он журналистам.
Ранее в среду, 8 мая, был отменен или задержан ряд рейсов самолетов этой марки. Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. По словам источника в экстренных службах региона, в самолете заело педаль. По неизвестным причинам также были отменены рейсы SSJ-100 из Москвы в Пермь и обратно. Кроме того, задерживались вылеты Superjet «Аэрофлота» из Москвы в Ригу и Минск, а рейс в Ульяновск — отменили.
Задержки и отмены рейсов, которые должны выполнять SSJ-100, приобрели массовый характер после авиакатастрофы с одним из самолетов этого семейства в Шереметьево 5 мая. Вечером того дня Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», отправившийся из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, после которой загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , Авиакатастрофа в Шереметьево , Михаил Погосян , Сухой , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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