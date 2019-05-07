Сдавшая билет на сгоревший SSJ мурманчанка рассказала о предчувствии

По ее словам, Алена вместе с дочерью она полетела к родителям в Белгород и собиралась вернуться 5 мая в Мурманск , однако ее начальник разрешил взять три дня в счет отпуска.

Алена вместе с дочерью она полетела к родителям в Белгород и собиралась вернуться 5 мая вечером домой.

«Я должна была лететь этим рейсом. Но я его поменяла, у меня было предчувствие, даже когда я брала билет, что я не полечу пятого числа и мне удастся захватить три дня в счет отпуска. Шеф разрешил, и я поменяла билет», — сообщила Медведева РИА Новости.

По ее словам, она до последнего сомневалась, не вернуться ли в Мурманск. О катастрофе узнала от родителей и до ночи следила за новостями.

«Когда к полуночи стало известно о 41 погибшем, мы осознали масштаб трагедии. Мы в шоке: в списке погибших и выживших есть знакомые фамилии, это страшно», — сказала Алена.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур. Как ранее сообщил врио губернатора области Андрей Чибис , семьи погибших жителей региона дополнительно получат компенсации по 1 миллиону рублей, пострадавшие, находящиеся на лечении, — по 500 тысяч.

В воскресенье, 5 мая, самолет, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, спустя 28 минут после взлета. Из-за жесткого приземления у лайнера сломались шасси, борт загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, спасти удалось только 37.