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Мэр секретного российского города рассказал о произошедшем в SSJ-100 

Lenta.ru + ещё 8 54 минуты назад
Глава Североморска — города со статусом закрытого административно-территориального образования в Мурманской области — рассказал об авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает радиостанция «Север FM».
По словам мэра Владимира Евменькова, пассажиры сразу поняли, что полет проходит нештатно. Он отметил, что сидел возле иллюминатора и видел, что в правый двигатель два раза ударила молния.
«Я видел по соседям, что у людей посуровели лица. Паники не было. Затем прозвучало объявление, что по техническим причинам мы вынуждены вернуться в Москву, в аэропорт вылета», — рассказал чиновник.
Он сообщил, что двигатель самолета загорелся при посадке. По его словам, во время эвакуации на борту не было паники, экипаж самолета открыл дверь справа, дверь с левой стороны заклинило от удара.
«Как-то мы вместе с ней [бортпроводницей] ее толкнули, и она поддалась, трап раскатился, и пассажиры стали спускаться на землю и через левую дверь. Аварийного выхода в середине самолета у "Суперджета" нет», — добавил Евменьков.
Ранее сообщалось, что мэр Североморска отравился угарным газом во время эвакуации. Позже он вышел на связь и рассказал, что чувствует себя нормально.
Авиакатастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.
По последним данным, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Москва , Мурманская Область , Североморск
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