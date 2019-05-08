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Перестраховались: В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100 

Рамблер + ещё 43 24 минуты назад
В Шереметьево пассажиры рейса «Москва — Рига» потребовали заменить самолёт Sukhoi Superjet-100 из-за того, что на борту явно ощущался запах горелой проводки, сообщает телеканал «Звезда». В результате вылет был задержан на два часа.
Инцидент произошёл 8 мая. Пассажиры, прошедшие в салон самолёта, сразу ощутили в воздухе неприятный запах гари. В результате большинство из них потребовали заменить борт. Сотрудники авиакомпании вывели людей и организовали дополнительную проверку воздушного судна, в результате которой неисправностей, способных повлиять на перелёт выявлено не было. Спустя два часа после планируемого вылета Sukhoi Superjet-100 всё же поднялся в воздух. Полёт прошёл благополучно, все пассажиры были доставлены в пункт назначения.
Опасения пассажиров основаны на трагических событиях, произошедших с лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, который 5 мая загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек. В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа. Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , Авиакатастрофа в Шереметьево , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ТК "Звезда" , Москва , Рига , Трагедия
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