Перестраховались: В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100

Шереметьево пассажиры рейса « Москва Рига » потребовали заменить самолёт Sukhoi Superjet-100 из-за того, что на борту явно ощущался запах горелой проводки, сообщает телеканал «Звезда». В результате вылет был задержан на два часа.

Инцидент произошёл 8 мая. Пассажиры, прошедшие в салон самолёта, сразу ощутили в воздухе неприятный запах гари. В результате большинство из них потребовали заменить борт. Сотрудники авиакомпании вывели людей и организовали дополнительную проверку воздушного судна, в результате которой неисправностей, способных повлиять на перелёт выявлено не было. Спустя два часа после планируемого вылета Sukhoi Superjet-100 всё же поднялся в воздух. Полёт прошёл благополучно, все пассажиры были доставлены в пункт назначения.