В Шереметьево пассажиры рейса «Москва — Рига» потребовали заменить самолёт Sukhoi Superjet-100 из-за того, что на борту явно ощущался запах горелой проводки, сообщает телеканал «Звезда». В результате вылет был задержан на два часа.
Инцидент произошёл 8 мая. Пассажиры, прошедшие в салон самолёта, сразу ощутили в воздухе неприятный запах гари. В результате большинство из них потребовали заменить борт. Сотрудники авиакомпании вывели людей и организовали дополнительную проверку воздушного судна, в результате которой неисправностей, способных повлиять на перелёт выявлено не было. Спустя два часа после планируемого вылета Sukhoi Superjet-100 всё же поднялся в воздух. Полёт прошёл благополучно, все пассажиры были доставлены в пункт назначения.
Опасения пассажиров основаны на трагических событиях, произошедших с лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, который 5 мая загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек. В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа. Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.