Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

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Вспышка, хлопок: пилот SSJ-100 о катастрофе в Шереметьево 

Рамблер + ещё 25 37 минут назад
В сгоревший «Сухой Суперджет 100» ударила молния, а пожар начался после посадки. Об этом телеграм-каналу «База» рассказал пилот Денис Евдокимов, посадивший самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево.
По его словам, во время полета из Москвы в Мурманск в лайнер ударила молния. Евдокимов видел яркую вспышку и слышал хлопок. После этого произошла потеря радиосвязи, и самолет перешел в аварийный режим управления — режим прямого управления. Радиосвязь вскоре удалось восстановить.
На посадку «Сухой» заходил «плавно» и с «обычной» для этого скоростью, однако во время нее произошел удар о землю.
«Не могу сказать точно, почему», — отметил Евдокимов.
По словам летчика, пожар начался уже после посадки. После того как она была совершена, а самолет полностью остановился, экипаж объявил аварийную эвакуацию.
Инцидент в Шерметьеве имел место накануне вечером. По данным Следственного комитета, в результате пожара погиб 41 человек, 37 выжили — 33 пассажира и четверо членов экипажа.
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Катастрофы , Видео , Пожары , Происшествия , Сухой , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Москва , Мурманск
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