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Эксперт рассказал, что помешало пилотам SSJ-100 посадить самолет 

ТК «Звезда» 1 час назад
По мнению вице-президента Профсоюза летного состава России Альфреда Малиновского, речь идет о задымлении кабины.
Одной из причин жесткой посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево стало задымление в кабине пилотов. Такую версию выдвинул вице-президент Профсоюза летного состава России, пилот Альфред Малиновский.
«Попадание молнии бывает. Следствие попадания молнии — возник пожар. Может быть, это загорелась электропроводка. Ясно одно: экипаж не выровнял самолет перед касанием с землей, касанием с полосой. Вопрос, почему он не выровнял самолет и не плавно приземлился, а ударился носовым колесом с углом — как шел, так и шел. Очевидно, на мой взгляд, что кабина была задымлена. И дым мешал видеть землю, нормально видеть землю», — сказал он.
По мнению эксперта, версия о плохих погодных условиях во время приземления самолета не подтверждается.
«Разговоры о том, что погодные условия мешали произвести посадку — те кадры, которые я просмотрел говорили, что видимость была нормальная. И помешать видимости земли мог только дым в кабине», — сказал Малиновский.
Напомним, что трагедия в Шереметьево произошла вечером пятого мая. Лайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета, совершив жесткую посадку из-за возгорания на борту.
Ранее СК подтвердил гибель 41 человек в результате жесткой посадки SSJ-100 в Шереметьево.
Кроме того, СМИ опубликовали списки пострадавших пассажиров рейса Москва-Мурманск.
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Катастрофы , Видео
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