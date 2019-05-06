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Ространснадзор проведет внеплановые проверки «Аэрофлота», Шереметьево и Госкорпорации по ОрВД 

Агентство «Москва» + ещё 23 7 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведет внеплановые проверки после авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Оперативным штабом, созданном в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок. Ведомство проверит ПАО «Аэрофлот», самолет которого совершил аварийную посадку, АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Позднее старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская сообщила, что в результате происшествия погиб 41 человек.
Агентство «Москва»: последние новости
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Елена Марковская , Ространснадзор , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР
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