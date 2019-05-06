Ространснадзор проведет внеплановые проверки «Аэрофлота», Шереметьево и Госкорпорации по ОрВД 

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Аэропорт Шереметьево опубликовал список выживших после ЧП с самолетом «Аэрофлота»

Пострадавшая при возгорании самолета в Шереметьево женщина находится на искусственной вентиляции легких

Источник: Десять человек погибли при аварийной посадке самолета в Шереметьево