«Мама, мы взлетаем»: что успели сказать пассажиры сгоревшего SSJ-100 родным

По данным «МК», на майских праздниках девочка побывала в Курской области у родственников вместе с отцом. Из Курска отец и дочь приехали в Москву , посмотрели достопримечательности и собирались вернуться в Мурманск вечерним рейсом.

Девочка позвонила матери прямо из самолета и сказала: «Мама, мы взлетаем». Разговор был обычным, позже мать школьницы узнала об аварии из новостей по телевизору.

«МК» отмечает, что Новиковы — «классическая интеллигентная семья»: мама девочки преподает английский язык в школе, бабушка — музыку, а отец был начальником медсанчасти номер 120 Федерального медико-биологического агентства , его называли «врачом от бога». Он погиб в результате происшествия вместе с дочерью.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» , летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.

В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.

Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.

Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.

О том, как проходила эвакуация пассажиров, ранее рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. По ее словам, люди начали вставать с кресел и пробираться к выходу, когда лайнер все еще двигался с большой скоростью. Пассажиры звонили родным и кричали, что самолет горит и падает.