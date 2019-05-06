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«Мама, мы взлетаем»: что успели сказать пассажиры сгоревшего SSJ-100 родным 

Рамблер + ещё 87 22 часа назад
Фото: ТАСС
«Московский комсомолец» рассказал, что одной из жертв аварии самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево стала шестиклассница из города Полярный. Она летала вместе с отцом, Евгением Новиковым, и успела поговорить с матерью перед катастрофой.
По данным «МК», на майских праздниках девочка побывала в Курской области у родственников вместе с отцом. Из Курска отец и дочь приехали в Москву, посмотрели достопримечательности и собирались вернуться в Мурманск вечерним рейсом.
Девочка позвонила матери прямо из самолета и сказала: «Мама, мы взлетаем». Разговор был обычным, позже мать школьницы узнала об аварии из новостей по телевизору.
«МК» отмечает, что Новиковы — «классическая интеллигентная семья»: мама девочки преподает английский язык в школе, бабушка — музыку, а отец был начальником медсанчасти номер 120 Федерального медико-биологического агентства, его называли «врачом от бога». Он погиб в результате происшествия вместе с дочерью.
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.
В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.
Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.
Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.
О том, как проходила эвакуация пассажиров, ранее рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. По ее словам, люди начали вставать с кресел и пробираться к выходу, когда лайнер все еще двигался с большой скоростью. Пассажиры звонили родным и кричали, что самолет горит и падает.
Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Евгений Новиков , Аэрофлот , Федеральное медико-биологическое агентство , Аэропорт Шереметьево , Московский комсомолец , Курск , Курская Область , Москва , Мурманск , Полярный
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