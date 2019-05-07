Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилоты или пожарные: названы главные подозреваемые в ЧП с SSJ-100 

Рамблер + ещё 192 15 минут назад
Следствие считает ошибку пилотов приоритетной версией происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
По словам собеседников издания, часть вины может лежать на наземных службах, которые не отреагировали на ЧП оперативно.
Авиаэксперты заявили газете, что первой ошибкой пилотов стало решение лететь через грозовой фронт. Затем, столкнувшись с отключением автоматики (ситуация сложная, но не катастрофическая), они поторопились с приземлением вместо того, чтобы выжечь лишний керосин, кружась над аэропортом.
По данным «Коммерсанта», пилоты также превысили путевую и вертикальную скорости снижения, из-за чего касание самолета земли оказалось слишком жестким, произошел отскок.
Глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова рассказала газете, что также будет проверена работа наземных служб аэропорта: возможно, команды «тревога» и «готовность» были отданы с опозданием. Пожарные прибыли на место через три минуты с момента поступления сигнала, но гораздо позже начала возгорания.
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.
В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.
Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.
Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.
Комментарии566
Катастрофы , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония захотела помириться с Россией10
У новейших российских подлодок нашли критический недостаток8
Пособник Гитлера? Сталина обвинили в блокаде Ленинграда14
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева1
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-1001046
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео Шойгу на кабриолете Aurus
Армия Войска
Порошенко объяснил неявку на допрос об убийствах
В мире Украина
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Началась генеральная репетиция парада Победы
Армия Войска
9 мая на фасаде Музея Победы покажут фильмы о войне
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение