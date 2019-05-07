Пилоты или пожарные: названы главные подозреваемые в ЧП с SSJ-100

Следствие считает ошибку пилотов приоритетной версией происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево . Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По словам собеседников издания, часть вины может лежать на наземных службах, которые не отреагировали на ЧП оперативно.

Авиаэксперты заявили газете, что первой ошибкой пилотов стало решение лететь через грозовой фронт. Затем, столкнувшись с отключением автоматики (ситуация сложная, но не катастрофическая), они поторопились с приземлением вместо того, чтобы выжечь лишний керосин, кружась над аэропортом.

По данным «Коммерсанта», пилоты также превысили путевую и вертикальную скорости снижения, из-за чего касание самолета земли оказалось слишком жестким, произошел отскок.

Глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова рассказала газете, что также будет проверена работа наземных служб аэропорта: возможно, команды «тревога» и «готовность» были отданы с опозданием. Пожарные прибыли на место через три минуты с момента поступления сигнала, но гораздо позже начала возгорания.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» , летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.

В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.

Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.

Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.