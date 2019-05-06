Телеграм-канал Mash опубликовал список пассажиров, погибших на борту рейса «Москва-Мурманск» 5 мая в Шереметьево. В перечне 40 пассажиров и 1 член экипажа.
Трагедия разыгралась на лайнере Sukhoi Superjet 100, принадлежащем авиакомпании «Аэрофлот». Борт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. По одним данным, в самолёт ударила молния, по другим — возгорание произошло в момент столкновения авиалайнера с землёй. В момент инцидента на борту находились 78 человек.
В результате погибшими и пропавшими без вести числятся 40 пассажиров, один из них гражданин США.
1. Брукс Джереми Хинтон
2. Чупрунов Андрей Александрович
3. Чупрунова Екатерина Александровна
4. Данилкина Рита
5. Федорова Алиса Евгеньевна
6. Ганзиев Алексей Юрьевич
7. Искандеров Навруз Нурхатович
8. Ивахненко Денис
9. Хромченко Валентин Олегович
10. Хрумов Михаил Александрович
11. Кирсанова Мария Васильевна
12. Киселев Петр Владимирович
14. Криштоп Алексей алексеевич
15. Кудрияш Александр Демьянович
16. Курбонбекзада Фаткундини Мирзобек
17. Мартынова алена Ивановна
20. Новикова Софья Евгеньевна
21. Парусов Михаил Алексеевич
22. Пилипчук Альбина Владимировна
23. Плотников Сергей
25. Ратникова Елена Викторовна
26. Савельев Роман
27. Сивоконь Лариса Евгеньевна
29. Сороколит Александр
30. Сотсенко Евгений Владимирович
31. Цупикова Дарья Константиновна
32. Тупичкин Антон Александрович
33. Вилямкин Виталий николаевич
34. Вицнаровский Александр
36. Власова Марина Александровна
37. Воробьев Максим
38. Зенин Михаил Андреевич
39. Гультайчук Алексей
40. Долгопятов Анатолий Юрьевич
Также без вести погибшим числится один член экипажа — 22-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего момента пытался эвакуировать пассажиров из горящего самолёта.
Компания «Аэрофлот» на своём сайте опубликовала список пассажиров, выживших в катастрофе. В настоящий момент перечень содержит 33 фамилии, однако специалисты отмечают, что список будет дополняться по мере поступления новой информации. По данным сотрудников компании, 28 человек не получили никаких травм, пятеро — госпитализированы.
4. Ветчинкин Сергей Александрович
6. Гринберг Татьяна Леонидовна
7. Гущина Галина Ивановна
8. Деркунская Елена Петровна
9. Евменьков Владимир Васильевич
10. Егоров Петр Викторович
12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич
15. Ключникова Екатерина Владимировна
16. Ковба Алексей Михайлович
17. Марченков Александр Сергеевич
18. Марченкова Юлия Игоревна
21. Прищенко Валерий Дмитриевич
22. Прищенко Денис Валерьевич
25. Тихонова Людмила Николаевна
26. Харинин Дмитрий Юрьевич
27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
28. Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:
29. Белик Татьяна Леонидовна
30. Конник Марина Михайловна
32. Печников Василий Сергеевич
33. Шилов Антон Валентинович