Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

40 пассажиров + 1 член экипажа: опубликован список погибших в катастрофе в Шереметьево 

Рамблер + ещё 55 32 минуты назад
Телеграм-канал Mash опубликовал список пассажиров, погибших на борту рейса «Москва-Мурманск» 5 мая в Шереметьево. В перечне 40 пассажиров и 1 член экипажа.
Трагедия разыгралась на лайнере Sukhoi Superjet 100, принадлежащем авиакомпании «Аэрофлот». Борт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. По одним данным, в самолёт ударила молния, по другим — возгорание произошло в момент столкновения авиалайнера с землёй. В момент инцидента на борту находились 78 человек.
В результате погибшими и пропавшими без вести числятся 40 пассажиров, один из них гражданин США.
1. Брукс Джереми Хинтон
2. Чупрунов Андрей Александрович
3. Чупрунова Екатерина Александровна
4. Данилкина Рита
5. Федорова Алиса Евгеньевна
6. Ганзиев Алексей Юрьевич
7. Искандеров Навруз Нурхатович
8. Ивахненко Денис
9. Хромченко Валентин Олегович
10. Хрумов Михаил Александрович
11. Кирсанова Мария Васильевна
12. Киселев Петр Владимирович
13. Крайнова Наталья Александровна
14. Криштоп Алексей алексеевич
15. Кудрияш Александр Демьянович
16. Курбонбекзада Фаткундини Мирзобек
17. Мартынова алена Ивановна
18. Назаров Максим Алексеевич
19. Новиков Евгений Витальевич
20. Новикова Софья Евгеньевна
21. Парусов Михаил Алексеевич
22. Пилипчук Альбина Владимировна
23. Плотников Сергей
24. Плотникова Надежда Геннадьевна
25. Ратникова Елена Викторовна
26. Савельев Роман
27. Сивоконь Лариса Евгеньевна
28. Смирнов Алексей Николаевич
29. Сороколит Александр
30. Сотсенко Евгений Владимирович
31. Цупикова Дарья Константиновна
32. Тупичкин Антон Александрович
33. Вилямкин Виталий николаевич
34. Вицнаровский Александр
35. Власов Роман Ильич
36. Власова Марина Александровна
37. Воробьев Максим
38. Зенин Михаил Андреевич
39. Гультайчук Алексей
40. Долгопятов Анатолий Юрьевич
Также без вести погибшим числится один член экипажа — 22-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего момента пытался эвакуировать пассажиров из горящего самолёта.
Компания «Аэрофлот» на своём сайте опубликовала список пассажиров, выживших в катастрофе. В настоящий момент перечень содержит 33 фамилии, однако специалисты отмечают, что список будет дополняться по мере поступления новой информации. По данным сотрудников компании, 28 человек не получили никаких травм, пятеро — госпитализированы.
1. Аксенов Юрий Александрович
2. Афанасьев Виктор Юрьевич
3. Бабаев Кирилл Сергеевич
4. Ветчинкин Сергей Александрович
5. Гончаров Владимир Леонидович
6. Гринберг Татьяна Леонидовна
7. Гущина Галина Ивановна
8. Деркунская Елена Петровна
9. Евменьков Владимир Васильевич
10. Егоров Петр Викторович
11. Егорова Наталья Борисовна
12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич
13. Киселев Василий Александрович
14. Климов Евгений Александрович
15. Ключникова Екатерина Владимировна
16. Ковба Алексей Михайлович
17. Марченков Александр Сергеевич
18. Марченкова Юлия Игоревна
19. Молчанов Олег Николаевич
20. Молчанова Юлия Александровна
21. Прищенко Валерий Дмитриевич
22. Прищенко Денис Валерьевич
23. Савченко Михаил Михайлович
24. Ситникова Марина Владимировна
25. Тихонова Людмила Николаевна
26. Харинин Дмитрий Юрьевич
27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
28. Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:
29. Белик Татьяна Леонидовна
30. Конник Марина Михайловна
31. Кузнецов Сергей Владимирович
32. Печников Василий Сергеевич
33. Шилов Антон Валентинович
Комментарии193
Катастрофы , Видео , Происшествия , Сергей Кузнецов , Юрий Аксенов , Сергей Плотников , Виктор Афанасьев , Максим Назаров , Евгений Климов , Марина Ситникова , Надежда Плотникова , Алексей Смирнов , Наталья Крайнова , Василий Киселев , Михаил Савченко , Владимир Гончаров , Наталья Егорова , Кирилл Бабаев , Роман Власов , Олег Молчанов , Максим Воробьев , Максим Моисеев , Роман Савельев , Евгений Новиков , Юлия Молчанова , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Москва , Мурманск , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево134
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ21
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы705
В США опубликовали доклад о Зеленском34
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв41
Видео
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
В США опубликовали доклад о Зеленском
В мире Статьи
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ100 о трагедии
Пожары Происшествия
Москвичей предупредили о дождях и «температурных качелях»
Погода Новости Москвы
Опубликованы архивные кадры Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано самое детальное изображение Вселенной
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение